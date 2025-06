Sta per arrivare il momento dello sbarco a Milano di Ange-Yoan Bonny, prossimo a diventare il nuovo attaccante dell'Inter. Il giocatore francese arriverà in serata nel capoluogo lombardo, per la precisione all'aeroporto di Linate, per poi sostenere le visite mediche di rito nella giornata di domani presso l'Humanitas di Rozzano. Dopodiché, passaggio in sede per contratto e contenuti social. Gli ultimi step prima di poter sancire l'ufficialità dell'intesa e poter diventare un nuovo giocatore a disposizione di Cristian Chivu.

Curiosità: contrariamente al solito iter, Bonny non effettuerà l'idoneità agonistica presso la sede del CONI di Via Piranesi. È infatti ritenuta sufficiente quella concessa dal Parma.

