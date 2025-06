Renato Portaluppi, allenatore del Fluminense, ha parlato della sfida che attende i brasiliani contro l'Inter. “Sappiamo quanto siano forti gli europei, ma questo è solo sulla carta. Molti dicono che sono loro i favoriti, ma in campo poi può succedere qualcosa di diverso. L'atteggiamento è fondamentale in una partita così importante. Ma il fatto che una squadra come l’Inter sia favorita dipende soprattutto da ragioni economiche: se vai al mercato con 1000 reais, puoi comprare quello che vuoi, se vai con 100 hai meno scelta. È un po’ quello che succede nel calcio, l’Europa ha 1000 reais, noi 100. Ma tutto dipenderà dalla testa dei giocatori".

Come per Chivu, a Renato è arrivata in conferenza stampa la domanda sulle condizioni meteo. “La natura è natura, non posso combatterla. E queste sono le regole. In Brasile giochiamo sotto la pioggia, sotto i fulmini, sotto tutto. Qui, se un fulmine cade a 10 km di distanza, ci si ferma… Ma, se la partita si interrompe, la cosa più importante è restare sul pezzo”.