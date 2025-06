Ha dovuto aspettare 36 anni, prima di potersi prendere una rivincita sull'Italia Renato Portaluppi. Ma il tempo è stato galantuomo con il giocatore passato alla storia come uno dei più grandi bidoni della Serie A: alla guida del Fluminense, infatti, è riuscito a far ingoiare un boccone amaro all'Inter estromettendola dalla corsa ai Mondiali per Club. Termina agli ottavi di finale la corsa di Cristian Chivu al Mondiale per Club, dopo una partia che ha visto i nerazzurri partire malissimo e andare sotto dopo tre minuti con la rete di German Cano che punisce un errore collettivo della difesa, disputare un primo tempo decisamente abulico, poi cambiare marcia dopo un'ora grazie anche alla verve dei subentrati creando occasioni pericolose. Ma alla fine, il gol di Hercules in pieno recupero decreta la parola fine all'avventura americana dei nerazzurri. Ora si torna a casa e si potranno finalmente ricaricare le batterie dopo un'annata estenuante e avara di soddisfazioni, per poi prepararsi al meglio alla prossima stagione. Il Fluminense attende ora la vincente di Manchester City-Al Hilal.

IL TABELLINO

INTER-FLUMINENSE 0-2

MARCATORI: 3' Cano, 93' Hercules

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni (71' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries (53' 11 Luis Henrique), 23 Barella, 21 Asllani (53' 45 Carboni), 22 Mkhitaryan (53' 8 Sucic), 32 Dimarco; 9 Thuram (67' 70 S. Esposito), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 15 Acerbi, 42 Palacios, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.

Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE: 1 Fabio; 4 Ignacio, 3 Thiago Silva, 22 Freytes; 2 Samuel Xavier, 5 Bernal (81' 29 Thiago Santos), 8 Martinelli (60' 35 Hercules) 16 Nonato (60' 45 Lima), 6 Rene; 21 Arias, 14 Cano (67' 9 Everaldo).

In panchina: 99 Vitor Eudes, 7 Soteldo, 10 Ganso, 11 Keno, 12 Fuentes, 17 Canobbio, 18 Lezcano, 23 Guga, 26 Manoel, 77 Paulo Baya, 90 Serna.

Allenatore: Renato Portaluppi.

Arbitro: Barton (El Salvador). Assistenti: Moran - Pupiro. Quarta ufficiale: Penso. Quinta ufficiale: Mayo. VAR: Guzman. Assistenti VAR: Miranda-Ashour.

Note

Ammoniti: Asllani (I), Cano (F), Freytes (F), Rene (F), Bastoni (I), Portaluppi (F), Thiago Santos (F)

Corner: 3-2

Recupero: 1°T 8', 2°T 7'.

INTER-FLUMINENSE 0-2 (3' Cano, 90' + 3' Hercules)

LIVE MATCH

90' + 7' - Fischia Barton, rien ne va plus a Charlotte! Il Fluminense centra l'impresa battendo 2-0 l'Inter e volando ai quarti di finale del Mondiale per Club. Finisce qui la corsa dell'Inter di Cristian Chivu

90' + 6' - Traversa di Dimarco che raccoglie un pallone lasciato da Lautaro e calcia colpendo il legno.

90' + 3' - Hercules chiude i conti! Il Fluminense trova il 2-0 con una palla trovata dal neoentrato dopo un contrasto con Carboni, Sommer infilato con un diagonale preciso.

90' + 1' - Carlos Augusto si trova un pallone invitante sul destro, che non è il suo piede. Conclusione da ottima posizione che finisce altissima.

90' + 1' - Sette minuti di recupero, corner regalato da Thiago Santos.

90' - Carboni si inventa un numero puntando l'uomo, ma poi perde la maniglia col pallone che finisce sul fondo.

88' - Brutto cross di Luis Henrique, palla che termina sul fondo.

87' - Arias difende la palla all'altezza della bandierina, Barella lo spinge mandandolo a terra poi si infuria.

85' - Cartellino giallo per Thiago Santos, rimontato da Dimarco sul quale commette fallo.

84' - Luis Henrique cerca gloria personale, conclusione però da dimenticare. Il Flu si ripropone davanti con Arias che calcia male.

82' - Ancora Lautaro, che questa volta centra il palo sull'assist di Luis Henrique. Sfortunato poi sul rimpallo contro il portiere.

82' - Grandissima risposta di Fabio sul tiro di Lautaro a colpo sicuro. Grande assist di Lautaro.

81' - Thiago Santos entra nel Fluminense. Fuori Bernal

80' - Azione elaboratissima dell'Inter, conclusa da Lautaro con un rasoterra non irresistibile bloccato da Fabio.

77' - Nuovo cambio per il Fluminense, pronto a entrare Thiago Santos. Inizia la fase conclusiva del match.

75' - Dimarco! Illusione del gol! Punizione liftata che finisce fuori di un niente. Dopo la conclusione, nuovo cooling break.

73' - Inter che ora è più presente in area di rigore, Carboni perde l'attimo giusto per colpire.

71' - Combinazione Dimarco-Esposito, palla di ritorno troppo corta per l'attaccante che perde anche un rimpallo. Nell'Inter, Carlos Augusto entra al posto di Bastoni.

69' - De Vrij si divora il pareggio. Lancio bellissimo di Esposito per la torre di Lautaro che mette il pallone davanti a Fabio, lì dove l'olandese si avventa calciando fuori.

68' - Veementi proteste di Barella per un mani in area brasiliana di Thiago Silva, l'arbitro dice di giocare. Effettivamente, l'ex milanista non fa volume ulteriore col braccio...

66' - Fuori Thuram, dentro Sebastiano Esposito. Nel Fluminense è il turno di Everaldo al posto di Cano.

65' - Prova a ripartire Carboni, che viene fermato da due difensori.

63' - Cano prova a sorprendere Sommer con un tiro dalla distanza, nessun problema per l'estremo.

62' - Sommer ci mette la mano e toglie dalla porta il tiro a giro di Arias. Gran parata del portiere nerazzurro.

61' - Primi cambi per il Fluminense: Lima ed Hercules rilevano Nonato e Martinelli.

59' - Cross di Rene interessante, ma palla irricevibile per Cano. Anche Renato si appresta a fare dei cambi, mentre Martinelli rimane a terra vittima di un problema al flessore.

57' - Trattenuta di Bastoni su Arias, punizione pericolosa. Palla che attraversa l'area prima di essere raccolta da Cano che calcia mandando fuori.

56' - Ottimo intervento in chiusura di De Vrij su Samuel Xavier, l'olandese riesce anche a guadagnare una rimessa laterale.

53' - Arriva il momento dei cambi: dentro Sucic, Carboni e Luis Henrique; finisce il match di Asllani, Mkhitaryan e Dumfries.

51' - Chivu prova subito a smuovere le acque chiamando Sucic e Luis Henrique.

49' - Nonato scambia Asllani per un tappeto e gli passa sopra, Chivu allarga le braccia davanti al mancato intervento arbitrale.

49' - Thuram troppo molle consente al Flu di recuperare un rimpallo. Ancora lontano dalla forma migliore il francese.

47' - Prova De Vrij con un rasoterra da lunga gittata, palla che sibila a lato.

-----

22.09 - Il Fluminense batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

22.07 - Squadre che rientrano in campo per la ripresa.

HALFTIME REPORT - Fa caldissimo a livello atmosferico, ma in campo il clima è addirittura incandescente. Tra un Fluminense che approfitta sin qui al meglio di un'Inter abulica, lontana parente di quella vista col River Plate, con tante disattenzioni difensive e poco costrutto davanti, e che difende il vantaggio ottenuto dopo tre minuti con Cano anche con le maniere forti, un arbitro al quale sembrano prudere le mani per la voglia di estrarre cartellini un po' qui un po' là, e le temperature che annebbiano le idee, la squadra di Chivu esce abbastanza male da questi primi 45 minuti. Degna di nota solo una punizione di Federico Dimarco parata da Fabio, a parte un Barella ispirato pochissime le note positive.

------

45' + 8' - Dopo un minuto ulteriore di recupero, finisce un primo tempo bollente sotto ogni aspetto: Fluminense avanti all'intervallo per 1-0 sull'Inter.

45' + 7' - Si chiude con un calcio d'angolo per l'Inter, dopo tentativo di colpo di testa di Dumfries anticipato da Rene.

45' + 3' - Altro numero clamoroso di Barella che prova a lanciare Lautaro, Fabio esce e manda fuori. Poi scatta una baruffa tra Mkhitaryan e la panchina brasiliana. Ammonito Portaluppi per aver tolto la palla dalla disponibilità dell'armeno e per averlo colpito.

45' + 3' - De Vrij colpisce Darmian e favorisce lo sprint di Arias, che ben controllato da Bastoni calcia trovando una deviazione in corner.

45' + 1' - Saranno sette i minuti di recupero.

44' - Dimarco lanciato in un'azione promettente viene fermato da Barton perché Ignacio è rimasto a terra dolorante dopo un pestone del terzino nerazzurro.

43' - Primo tempo agli sgoccioli, altro errore di Lautaro che non si intende con Thuram. Il Fluminense recupera e conclude con Arias che manda alto.

39' - Raddoppio del Fluminense, ma con Ignacio che era in netta posizione di fuorigioco. Ancora malissimo comunque la difesa.

38' - Bastoni va a contrasto con Samuel Xavier, per l'arbitro Barton è punibile col giallo la manata ai danni del giocatore brasiliano. Anche Bastoni era in diffida.

37' - Prova il tiro Dimarco, conclusione velenosa che però Fabio blocca a terra.

35' - Prova a costruire dal basso l'Inter. Barella prende una punizione interessante per fallo di Rene. Intervento brutto e ammonizione per lui che era in diffida.

32' - Si ricomincia, palla all'Inter con rischio per Dumfries.

31' - Momento cooling break, occasione per riordinare le idee.

30' - Samuel Xavier sfiora il raddoppio, arrivando prontamente sul tiro di Arias respinto da Sommer. Ancora troppo leggera la difesa interista.

26' - Darmian punta Freytes, che lo atterra a ridosso dell'area di rigore. Giallo per il giocatore del Fluminense con Barella che reclama l'intervento dentro l'area, ma sbagliando.

25' - Numero di Arias che riesce a difendere palla dall'assalto di tre avversari.

24' - Barella scambia con Mkhitaryan, lancia Thuram che prova il tiro al volo mandando alto.

23' - Altra leggerezza di Lautaro che si fa soffiare la palla da Ignacio, col Fluminense che riparte.

21' - Ignacio si allunga e concede il primo corner della gara all'Inter.

21' - Lautaro sbaglia completamente un appoggio, sfuma una buona azione.

18' - Stavolta il lancio di Bastoni per Dimarco è buono, dopo l'intervento di Samuel Xavier arriva il tiro deviato da Fabio.

16' - Grandissimo recupero di Barella che strappa palla a metà campo, poi lotta con Arias guadagnando fallo. Cano protesta e viene ammonito.

14' - Thiago Silva riesce ad anticipare in maniera fortunosa Thuram, servendo Fabio. Il francese si rammarica.

13' - Lancio troppo lungo di Bastoni per Dimarco, palla sul fondo. L'esterno applaude comunque.

12' - Problemi per Samuel Xavier, che rimane a terra.

11' - Risponde finalmente l'Inter: controllo di Barella in area e palla scaricata a Dimarco che di prima intenzione impegna Fabio.

10' - Sbaglia il rinvio Fabio, Renato non gliele manda a dire.

8' - Scontro di gioco tra Asllani e Nonato, per l'arbitro il fallo è del nerazzurro che viene ammonito tra le proteste. Asllani era uno dei tanti diffidati presenti nella lista.

7' - Urlaccio di Cano dopo un intervento di Darmian, l'arbitro Barton richiama il giocatore interista.

6' - Crossa Darmian, pallone troppo su Fabio che blocca in presa alta.

3' - Gol del Fluminense! Cano! Sommer e la difesa sbagliano tutto sul cross da destra, l'eterno attaccante argentino di testa da due passi schiaccia a terra e beffa il portiere svizzero.

3' - Fallo di Lautaro nel tentativo di recuperare la palla, punizione Fluminense.

1' - Subito un rischio clamoroso per Sommer che sotto pressione riesce a passare la palla a destra per poi abbattere Cano in area, l'arbitro fa proseguire.

-----

21.00 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.53 - Comincia il rituale dell'ingresso in campo delle due squadre.

20.46 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti avrà inizio la sfida al Bank of America Stadium.

-----

