Dopo aver espresso le proprie critiche verso Simone Inzaghi, Antonio Cassano si è espresso anche sull'arrivo sulla panchina dell'Inter di Cristian Chivu: "Nella vita bisogna dare fiducia ai giovani. Con Chivu ho giocato tre anni alla Roma e uno all'Inter; ha una personalità immensa, a 20 anni era capitano dell'Ajax e della Romania. Giocatore fantastico, ragazzo di un'educazione incredibile. La sua filosofia è sapere giocare a calcio; a me diceva sempre che per giocare a calcio bisogna avere la palla 80 minuti, perché in dieci minuti non puoi vincere. Lui è nato con l'Ajax, che aveva una squadra incredibile all'epoca. A Parma è entrato in corsa e ha salvato la squadra; andare all'Inter è complicato, io spero che possa cambiare la filosofia di gioco".

E qui il discorso si amplia: "I calciatori si sono affidati e fidati del 3-5-2, ma io darei una sterzata, anche se non sono allenatore. Confido nella scelta di Piero Ausilio che gli ha dato fiducia. La gente giovane e competente può fare bene anche in panchina, Chivu ha dimostrato di poter fare bene e allora vada lì, senza problemi. Spero per lui che possa cambiare e far bene, ma è una grandissima incognita perché allenare le grandi squadre è diverso. Ma quello di quell'altro che è andato via farà...".

