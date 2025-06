Dopo aver parlato in conferenza stampa e ai microfoni di SportMediaset, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si presenta anche davanti alle telecamere di DAZN per presentare l'ottavo di finale del Mondiale per Club che vedrà l'Inter giocarsi l'accesso ai quarti contro il Fluminense.

Che cosa dirai alla squadra prima di cominciare?

"Non ci ho ancora pensato, c'è ancora tempo. Prima devo scegliere la formazione perché ho qualche dubbio, però ci faremo trovare pronti perché abbiamo ambizione e voglia di passare il turno".

Il caldo può essere l'avversario più grande dell'Inter. È d'accordo?

"Non dobbiamo pensarci troppo perché poi diventa alibi o una scusa, ed è l'unica cosa che non vorrei creare. Bisogna accettare che fa caldo, dobbiamo essere pronti a soffrire ed essere pronti mentalmente ad accettare che bisogna fare degli sforzi più grandi di quanto fatto a Seattle, dove si stava abbastanza bene. E bisogna farlo per 100 minuti, con la possibilità di farne di più".

Quali sono questi dubbi di formazione?

"Ce l'avete sempre con questa formazione, questa curiosità che avete... Saranno scelti i 10 migliori che pensiamo possano aiutare la squadra, senza dimenticarci che ci sono cinque sostituzioni e anche una sesta se si va ai supplementari".

Thuram ha i 90 minuti?

"Non lo so, non credo, però li deve trovare se ci fosse bisogno. Funziona così, bisogna mettersi a disposizione dare sempre tutto quello che si ha, che si tratti di un'ora, di 70', di 80', di 90' e così via. Si è allenato con noi negli ultimi giorni ed è cresciuto dal punto di vista fisico, lo vedo anche più spensierato. Quel problemino che aveva al flessore è passato, anche lui è a disposizione come tutti gli altri".

Frattesi invece torna in Italia. È una scelta conservativa?

"Pensiamo sempre all'incolumità del giocatore, a quello che ci potrà dare nel futuro. Abbiamo provato e lui ha provato in tutti i modi a mettersi a disposizione per questo torneo ma purtroppo il dolore persiste, quindi è inutile aspettare giorno per giorno e vedere come sta. L'abbiamo mandato in Europa per fare qualche accertamento in più e per dargli tempo di guarire".

