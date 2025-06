La sconfitta ai supplementari per 1-0 contro il Palmeiras risultata fatale per il Botafogo. Non solo per il cammino dei campioni in carica del Sudamerica, vincitori dell'ultima Copa Libertadores, ma anche per la guida tecnica della squadra.

Il club bianconero, infatti, che aveva superato come secondo in classifica un girone con Paris Saint-Germain e Atletico Madrid (terzo ed eliminato) ha infatti deciso di esonerare Renato Paiva.