L'allerta fulmini incombe su Inter-Fluminense. Dopo il fresco di Seattle, a Charlotte la temperatura si è alzata di una quindicina di gradi.

L’incognita in più sono i fulmini - conferma il Corsport -. Ne hanno già fatto le spese per ultimi (visto che era già accaduto più volte) Chelsea e Benfica, in campo proprio al Bank of America Stadium, dove si giocherà anche questa sera. La loro sfida è stata sospesa addirittura per due ore a causa appunto dell’allerta fulmini. Tutta conseguenza di un protocollo che da queste parti è rigidissimo e che potrebbe scattare anche quanto toccherà a Inter e Fluminense.