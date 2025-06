Fatto Bonny, l'Inter ora intende dare l'assalto a un altro gioiello del Parma: Giovanni Leoni. Una mossa che conferma l'intenzione del club nerazzurro non solo di andare a puntare su giovani di belle speranze, ma anche di una rinnovata capacità di investire sul mercato come non si vedeva da anni.

Lo sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport: Marotta e Ausilio non hanno esaurito tutte le cartucce, da parte resta un tesoretto da 30 milioni da investire proprio sul centrale giovane. E si toccherebbe quota 100 dopo il riscatto di Zalewski e gli affari che hanno portato a Milano già Sucic, Luis Henrique e, appunto, Bonny.

"Arriverà pure il tempo delle cessioni, è nelle cose e non dipende solo dallo spinoso caso Calhanoglu ancora da sciogliere: per Bisseck, ad esempio, i nerazzurri discuterebbero volentieri di offerte comprese tra i 30 e i 40 milioni, mentre un’altra decina potrebbe valere il trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges - si legge -. Contemporaneamente, però, l’Inter spende, senza più le vecchie remore. Ad esempio, s’è davvero messa in testa di aumentare la propria italianità e gioventù grazie alla stellina difensiva del Parma. La possibilità di lasciare Leoni in prestito un anno al Tardini non è esclusa nella trattativa, anzi è un’ipotesi da seguire per evitare che dall’Emilia, fiutando l’affare, sparino troppo in alto, fino in cielo: l’Inter avrà pure deciso di essere centenaria, nel senso di milioni messi sul mercato, ma non potrà andare troppo oltre".

L'intenzione è bruciare la concorrenza, soprattutto quella del Milan.