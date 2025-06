Un secco no alla Major League Soccer, che pure aveva bussato con decisione alla sua porta. Daniele Quieto ha deciso di rimanere all'Inter e di giocarsi le sue carte nella formazione Under 23 di Stefano Vecchi. Lo riporta Sprint e Sport: il centrocampista offensivo veneziano di origini venezuelane, 26 presenze e 3 gol, ha preso la decisione di rispedire al mittente le proposte del campionato statunitense in concerto con il club nerazzurro, che crede fermamente nel suo potenziale e ritiene il passaggio in Serie C un banco di prova fondamentale.

Il classe 2005 ha recentemente scelto di rappresentare il Venezuela a livello internazionale, dopo aver fatto parte delle selezioni giovanili azzurre fino all'Under 19, partecipando anche al Sudamericano Sub-20 nell'ottobre 2024.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!