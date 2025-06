Tuttosport presenta oggi un focus sulla prossima Serie C, in attesa che vengano ufficializzati i gironi del campionato 2025/26. Come riporta il quotidiano, le squadre B non potranno essere collocato nel medesimo girone della stagione precedente. Motivo per cui la Juventus Next Gen potrebbe tornare ne girone A o nel B, l'Atalanta U23 potrebbe finire nel girone B o nel C, a seconda di dove verrà collocata l'Inter, che sarà affidata a Stefano Vecchi e può finire in tutti e tre i gironi.

In generale la ripartizione dovrebbe vedere una squadra U23 per ogni girone, di conseguenza non ci saranno confronti diretti tra le seconde squadre se non eventualmente in playoff o playout.

Questi i possibili gironi secondo Tuttosport:

GIRONE A AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano, Cittadella, Dolomiti, Bellunesi, Feralpisalò (o Leonessa Brescia), Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona e una seconda squadra.



GIRONE B Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Latina, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro e una seconda squadra.



GIRONE C Audace Cerignola, Altamura, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Guidonia, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Trapani e una seconda squadra.