Lautaro Martinez ha parlato a SportMediaset nel post-partita del Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il Fluminense: "Sicuramente nel primo tempo non siamo stati in gara, abbiamo preso gol e sbagliato passaggi e appoggi. Loro con il gol nei primi minuti si sono difesi bassi e bene, cercando ripartenze. Nel secondo tempo siamo stati più bravi, abbiamo dato tutto. Faceva caldo per tutti e due, il campo era asciutto per tutte e due".

Che cos'è mancato quest'oggi all'Inter?

"Eravamo stanchi mentalmente, ci mancavano giocatori. Chiedo scusa ai tifosi e a tutta la gente che è venuta qui, adesso pensiamo a riposare e a iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi. Il mister ci ha dato una spinta importante, anche se oggi siamo usciti dalla competizione. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resti, chi non vuole restare deve andare via. Lottiamo per una maglia importante e dobbiamo lottare per obiettivi importanti".

Le tue parole si riferiscono a qualcuno in particolare?

"Parlo in generale: è stata una stagione lunga e faticosa, siamo rimasti senza vincere titoli. E' un messaggio generale, dobbiamo lottare per obiettivi importanti. Per restare in alto dobbiamo avere voglia, essere gruppo come nell'anno della seconda stella. Dobbiamo ripartire da lì".