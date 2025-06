In attesa di capire come evolverà la situazione meteorologica sul cielo di Charlotte, dove l'Inter di Cristian Chivu affronterà tra qualche ora il Fluminense, Sport Mediaset fa il punto della situazione diffidati in casa Inter, dove pullulano i cartellini gialli pendenti sul capo di alcuni giocatori. Nella sfida valida per gli ottavi di finale di Mondiale per Club, la rosa nerazzurra conta ben sette calciatori a rischio squalifica per l'eventuale partita successiva, valida per i quarti di finale. I calciatori diffidati, quindi a rischio di saltare la sfida successiva contro Manchester City o Al Hilal sono: Asllani, Barella, Lautaro, Bastoni, Carlos Augusto, S. Esposito, Dumfries.