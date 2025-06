In una serata italiana amara per l'Inter, eliminata a Charlotte dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, c'è una nota positiva in ottica futuro: poco fa all'aeroporto di Linate èp infatti sbarcato Ange-Yoan Bonny, nuovo attaccante nerazzurro, in arrivo dal Parma. Domani il francese sosterrà le visite mediche all'Humanitas e poi andrà in sede per realizzare i contenuti social e soprattutto firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

A seguire le immagini.