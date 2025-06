L'imminente arrivo di Ange-Yoan Bonny all'Inter riempie di orgoglio anche la formazione francese della Berrichonne de Chateauroux, lì dove l'attaccante nelle ultime stagioni al Parma è cresciuto calcisticamente prima di sbarcare in Italia. E dove ha lasciato ottimi ricordi di sé, come testimonia Armindo Ferreira, ex direttore del centro sportivo della Berri e scopritore del talento di Bonny, che ebbe da dire su di lui: "Ange era un fenomeno. Era mostruoso. Arrivava dal Tours, che aveva appena dichiarato bancarotta, e stava sviluppando una potenza e un senso del gol impressionanti".

Oltreutto, lo Chateauroux tentò in ogni modo di fargli sottoscrivere un contratto da professionista, ma lui preferì tentare l'avventura al Parma e il club transalpino dovette accontentarsi di ricevere 120mila euro come premio di formazione.

