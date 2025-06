Yann Karamoh entra ufficialmente nella lista dei giocatori svincolati, come annunciato ufficialmente dal Torino. Il francese ex Inter lascia i granata a scadenza di contratto dopo aver firmato un triennale nel 2022 e non aver trovato l'intesa per il rinnovo: "Oggi si conclude l’esperienza di Yann Karamoh in granata, dopo il suo arrivo al Toro nel 2022. In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, Yann!", l'augurio del Toro sui social.