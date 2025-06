Questa sera alle 21:00 l’Inter affronta il Fluminense per un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Una sfida ad alta tensione per gli uomini di Cristian Chivu, con in palio oltre 10 milioni di euro e la possibilità di incrociare l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Ma il club saudita dovrà prima superare l’ostacolo Manchester City.

Lautaro Martinez resta il principale terminale offensivo per i nerazzurri. Una rete dell’argentino è quotata a 3.50. Secondo le quote Betaland, l’Inter parte favorita a 1.67. Il pareggio è offerto a 3.60, mentre un successo del Fluminense di Renato Portaluppi vale 5.40.