Bonny sarà un giocatore dell’Inter. La trattativa per l’attaccante francese è stata chiusa ieri in tarda serata, fa sapere Sport Mediaset che parla di di operazione sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni totali, nella quale sarà inserito anche Sebastiano Esposito. Le visite mediche, come già detto, verranno svolte tra lunedì e martedì.

Difficilmente però, l’attaccante francese - secondo SM - si unirà alla squadra di Chivu per la spedizione statunitense.

Capitolo centrocampo: Calhanoglu spinge per unirsi al Galatasaray, sintomatico quanto accaduto mediaticamente ieri con la diffusione da parte della stampa turca di alcune presunte dichiarazioni del centrocampista rivolte alla dirigenza, alla quale avrebbe chiesto espressamente la cessione. In caso di partenza, praticamente quasi certa, del regista ex Milan, l’Inter concentrerà la sua attenzione sulla trequarti, ma il trequartista del futuro non sarà Nico Paz. Secondo l’emittente televisiva i nerazzurri potrebbero pescare ancora in casa turca: messo nel mirino Arda Güler. Dalla Spagna difatti si parla di interesse dei meneghini verso il classe 2005, attualmente però molto impegnato dal neo allenatore del Real, Xavi Alonso.

