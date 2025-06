Christian Vieri parla al Corriere della Sera e la sua chiacchierata col quotidiano parte dall'exploit di Pio Esposito al Mondiale per club. "Un gran gol con il River Plate. Roba non banale. Magari ripetesse la carriera di Toni, che è stato uno dei più grandi centravanti della nostra storia. Di certo Pio ha un fisico eccezionale, ha coraggio, sa giocare molto bene a calcio e ha tutti i mezzi per sfondare. Trattenerlo? Sì, ci può già stare in rosa. Là davanti garantisce soluzioni tecniche e tattiche che finora l’Inter non ha avuto. E allenarsi con i migliori non può che fare bene al ragazzo".

Giudizio positivo anche sul Mondiale per club. "La Fifa si dimostra la numero uno in assoluto, e Infantino è il miglior presidente di sempre. Ama stare con i giocatori, di ieri e di oggi. Capisce certe esigenze e vede lungo, lunghissimo. Ha creato una straordinaria armonia in generale. Poi, parliamo di un torneo che distribuisce soldi a palate, e sul campo è una grande occasione per misurarsi con tutte le realtà del pianeta. Io avrei fatto ogni cosa per giocare in una simile manifestazione. Penso che i vari presidenti chiederanno di farlo ogni due anni. Ed è troppo bello vivere un clima simile. Mi piace l’approccio che hanno avuto Inter e Juve. Stanno dando valore alla loro storia e al prestigio del nostro calcio".

Secondo Vieri, dopo la finale di Champions League, per l'Inter "la ferita si sta rimarginando. Una ferita molto profonda, ma con il tempo tutto passa. E in questo senso il Mondiale e prestazioni come quella dell’altra sera aiutano. Resto convinto che la rosa dell’Inter sia sempre la migliore, da scudetto. Il Napoli è in prima fila, accanto all’Inter. C’è Antonio Conte d’altronde. Se è rimasto vuol dire che De Laurentiis ha messo sul tavolo argomenti concreti, molto interessanti. Chivu? È molto giovane, ma la personalità non gli manca. Quando parla mi piace. E poi all’Inter ci sono dirigenti di un livello altissimo, Marotta è oggi il numero uno al mondo, e non ha scelto Chivu a caso. Di certo le alternative non mancavano sul suo tavolo e su quello di Ausilio".