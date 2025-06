Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera allo svolgimento del Mondiale per club. "Ha fruttato finora circa 35 milioni all’Inter e 30 alla Juve - si legge - Chi esce adesso può ancora organizzarsi un’estate tradizionale: tre settimane al mare, il ritrovo a fine luglio, altre tre settimane di lavoro e poi c’è il campionato. Dagli ottavi in poi, ogni vittoria vale tanto ma non poco costa in termini di programmazione, ed è anche per questo che Chivu e Tudor devono fare tesoro delle indicazioni ricevute in questo insolito limbo, perché la partita stagionale numero 63 dell’Inter sarà anche la quarta apparizione dell’interessante Sucic, mentre quella numero 55 della Juve finirà di spiegare a Tudor il poco che ancora lo lascia indeciso della sua squadra".

"Stasera - prosegue Condò - l’Inter ha buone possibilità di passare il turno contro il Fluminense. Thiago Silva merita il rispetto che nel primo match non venne portato a un altro grande vecchio come Sergio Ramos, ma un torneo a cavallo fra giugno e luglio con un nuovo allenatore serve anche a mettere a punto novità come la marcatura a zona sui corner. Questo viaggio in America aveva poi lo scopo di alleggerire l’umiliazione di Monaco, e sarebbe istruttivo sapere come vengono assorbiti i recital del Psg, distanti — un nuovo incrocio può avvenire solo in finale — ma sempre impressionanti. Lautaro e Thuram dovrebbero tornare insieme, e oltre il Fluminense si staglia il City rifiorito. Speriamo che Pio Esposito, finito ai box, abbia altre chance di giocare: sono questi avversari a farti crescere".