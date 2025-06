Yoan-Ange Bonny è atteso questa sera a Milano, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà all'Inter per cinque anni. A commentare la notizia, ormai non più indiscreta, è lo stesso amministratore del Parma, Federico Cherubini a Sky Sport:

"Sì, lo sapevo, ma meglio commentare certe notizie quando certe. Sicuramente non è un mistero che abbiamo una trattativa ben avviata con l'Inter, però è capitato troppe volte di fare commenti su situazioni che poi non si concretizzano. Ancora ci sono cose da fare ma la volontà dei club è di chiudere l'operazione".

Su Leoni. Ci sono Inter, Juve e Milan?

"Sicuramente c'è interesse anche dall'estero. Noi abbiamo detto che secondo noi il percorso del calciatore appena iniziato al Parma dovrebbe continuare, ad oggi non abbiamo avuto segnali da lui o dall'agente nessun segnale nella direzione opposta. Noi speriamo e siamo convinti che possa rimanere a Parma, e siamo convinti sia la cosa migliore per noi e per il calciatore. Poi il mercato inizia domani e tutto può succedere".