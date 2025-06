Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato così a DAZN prima della sfida contro il Fluminense: “Non nascondo che questo è una appuntamento importante per noi e per la storia del club, vorremmo onorarlo nel migliore dei modi. Abbiamo un’avversaria ostica in un contesto difficile, fa caldo e il terreno di gioco lascia delle perplessità. Cercheremo di ottenere il massimo da una gara che ci vede protagonisti e spero lo saremo anche domani”.

Bonny è dell’Inter? Può arrivare qui in America?

“Siamo ai dettagli, dico la verità. Auspico che si possa concludere nella giornata americana di oggi e che possa essere già domani a Milano. Per immaginare che possa venire con noi serve prima passare il turno, sono decisioni che poi deve prendere lo staff tecnico”.

Leoni le piace?

“Non piace solo a me, piace a chi di calcio se ne intende e agli addetti ai lavori. Sono anche lusingato che un giocatore così giovane possa essere all’attenzione di tanti club, si parla di un futuro roseo, siamo davanti a un talento che deve diventare campione, questo dipenderà da lui e da una serie di circostanze”.

Le voci dalla Turchia su Calhanoglu?

“Oggi noi non registriamo nessuna notizia diversa da quella che sapevamo, il giocatore è in vacanza per rispondere poi alla nostra convocazione, ma il calcio è fatto di imprevedibilità. Ad oggi non vediamo elementi che ci facciano immaginare un Calhanoglu lontano da Milano in questa stagione”.