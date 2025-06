L'attaccante venezuelano del Fluminense Yeferson Soteldo si è ripreso dall'infortunio e dovrebbe esordire con il Fluminense contro l'Inter. Lo stesso giocatore, arrivato in Brasile a ridosso della competizione, conferma di essere vicino a raggiungere il top della forma ma si candida già per una maglia in vista della gara di Charlotte: "Mi sto riprendendo molto bene. Clinicamente, sono al 100%. Ora devo migliorare la condizione fisica. Se l'allenatore avrà bisogno di me, sarò disponibile ad aiutare il gruppo e a giocare una grande partita... Sono ansioso, vero? Sono arrivato, ero a bordo campo a guardare ed ero ansioso di dare una mano. Ho detto a Renato Gaúcho che sono pronto. Se avrà bisogno di me, ci sarò".

Così come si dice pronto anche l'altro attaccante della formazione brasiliana, l'esperto argentino German Cano: "Sto molto bene. Sono recuperato al 100%. Stiamo gradualmente trovando il ritmo, che è ciò di cui avevamo bisogno. Mi sono preparato molto bene per arrivare qui nella forma migliore".