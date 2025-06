Nelle ultime ore l'Inter ha chiuso la trattativa con il Parma per Ange-Yoan Bonny. Un affare a titolo definitivo da 23 milioni più 3 di bonus, con il francese che firmerà un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione: le visite e la firma arriveranno domani o al massimo martedì. Considerando le altre due new entry già negli Stati Uniti, ovvero Petar Sucic e Luis Henrique, il Corriere dello Sport evidenzia che Oaktree "ha già investito circa 60 milioni di euro. Si tratta, sostanzialmente, del disavanzo programmato per la campagna acquisti, dopo che nelle ultime estati il club nerazzurro aveva dovuto chiudere il mercato in pareggio o, addirittura, in attivo". E questo significa che i nuovi innesti servirà operare anche in uscita con delle cessioni.

In difesa il grande obiettivo resta Giovanni Leoni: l'affondo con il Parma potrebbe - secondo il CorSport - essere finanziato dall'addio di Yann Bisseck, corteggiato in Premier. Per un nuovo innesto in attacco dovrebbe invece fare le valigie Mehdi Taremi (si parla di un prestito, visto l'ingaggio importante), considerando la conferma di Francesco Pio Esposito e l'acquisto di Bonny.

Necessaria anche l'uscita di un centrocampista. Al momento sono 7 gli elementi a disposizione di Chivu: Davide Frattesi può restare a Milano, mentre in bilico ci sono Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu, sempre nel mirino del Galatasaray.

