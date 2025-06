Nel suo spazio odierno per 'Viva El Futbol', Antonio Cassano torna a sparare alzo zero nei confronti di Simone Inzaghi esprimendo come sempre senza troppi fronzoli il suo pensiero sull'ormai ex allenatore dell'Inter: "Innanzitutto, tutte quelle persone che facevano passare Inzaghi come un genio devono sapere che Inzaghi ha distrutto l'Inter in questi quattro anni. Ha vinto un campionato e ne ha buttati tre al cesso; non ha valorizzato nessuno e ha preso per il culo la gente dell'Inter, visto che aveva già l'accordo con l'Al-Hilal. Poi la barzelletta più grande, che può raccontare agli altri ma non a me, l'ha detta quando ha detto che voleva fare un'esperienza all'estero e stava studiando il calcio arabo. Puoi prendere per il culo chi scrive le cose che vuoi, tu sei andato lì perché prendi 25 milioni di euro. Prima della finale di Champions si sapeva, è andato a prendere i soldi come tutti gli altri".