Thomas Berenbruch è uno dei giocatori della Primavera campione d'Italia attualmente negli Stati Uniti con Cristian Chivu. "E' un piacere essere qui, un'emozione indescrivibile. Essere legato a questo gruppo è bellissimo. Mi sento fortunato come lo sentono i compagni della Primavera. Dobbiamo sfruttare ogni momento", dice ai microfoni di Gazzetta.it.

"Il caldo non è indifferente - afferma il centrocampista -, siamo passati da 20 gradi a Seattle a 35 a Charlotte, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo abituarci per essere pronti, sappiamo che fa caldo e dobbiamo lottare anche contro questa variabile. Chivu? Ho ritrovato le stesse cose che mi portavo dietro di lui: l'entusiasmo, il fuoco che aveva dentro. L'ho ritrovato anche ora. Più spazio ai giovani? Sicuramente: già da quest'anno, con mister Inzaghi, abbiamo esordito in cinque. Stiamo notando anche ora al Mondiale che c'è spazio anche per noi, le opportunità sono in crescita. Restare o andare via in prestito? Io spero sempre di ottenere il massimo dalle situazioni, ma per il futuro non so ancora: vedremo prossimamente".