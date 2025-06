A difendere i pali del Fluminense c'è un portiere di 44 anni. I brasiliani sono sesti nel campionato nazionale a -4 dal Flamengo capolista e hanno vinto la Libertadores 2023. Come raccontato oggi su Tuttosport, uno dei pilastri è proprio Fabio, l'estremo difensore, davanti al quale ci sarà il quarantenne Thiago Silva, che recupera per la sfida al pari di Soteldo (quest'ultimo andrà in panchina).

La difesa è uno dei reparti più solidi del team brasiliano. Proprio Fabio ha numeri che ne incorniciano la carriera: è a 10 presenze dal record di Peter Shilton (1930 gare) e di questi ne ha finiti 507 senza prendere gol, uno in più di Buffon. Nel girone del Mondiale ha chiuso due volte con uno 0-0, contro Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns. E sogna ancora la convocazione nel Brasile.