Oggi, nel giorno di Inter-Fluminense, in casa nerazzurra si festeggiano anche i 39 anni di Fredy Guarin. L'Inter non dimentica il colombiano e manda il suo speciale messaggio di auguri attraverso un comunicato.

"Potenza, velocità, carattere e un tiro micidiale: Fredy Guarín è stato un giocatore amato e ammirato dai tifosi nerazzurri, che ne hanno ammirato la grinta e l'energia - esordisce il club su Inter.it -. Nato il 30 giugno 1986 a Puerto Boyacá, in Colombia, l'ex centrocampista è arrivato all'Inter nel mese di gennaio 2012, rimanendo in nerazzurro fino a metà della stagione 2015/16. Quattro anni in cui il colombiano ha messo in mostra le sue qualità, totalizzando 141 presenze e 22 gol, alcuni dei quali decisamente spettacolari e importanti, come quello che ha regalato tre punti in un derby del settembre 2015. Nel giorno in cui compie 39 anni, Fredy Guarín riceve gli auguri dell'Inter e dei tifosi nerazzurri!".