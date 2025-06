Cristian Chivu ha già fatto vedere qualche mutazione tattica del 3-5-2 ma il lavoro entrerà più nel vivo dopo il Mondiale per Club, quando l'Inter avrà tempo e modo per lavorare con più calma nella mini preparazione che precederà la nuova stagione. Una novità, intravista per qualche minuto e sottolineata oggi da Tuttosport, è la rinuncia ai due attaccanti 'in linea' per una trequarti affollata, in una sorta di 3-4-2-1.

"È possibile che Chivu lavori a una coppia non più in linea, ma più verticale, con una delle mezzali più alta, quindi quasi ad affiancare la seconda punta per trasformare il 3-5-2 in un 3-4-2-1" scrive TS, spiegando che la scelta di tenere in rosa Pio Esposito va interpretata anche in questo senso. L'attacco che sta prendendo forma vede in rosa anche Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny che è in arrivo dal Parma, senza dimenticare Valentin Carboni. Se l'argentino dovesse trovare un'altra squadra in prestito, però, "l'Inter cercherà proprio un giocatore con quelle caratteristiche, una sorta di Alexis Sanchez, da utilizzare alle spalle di una o due punte. Perché la coppia non sarà più... fissa".