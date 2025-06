Uno ha già raggiunto il Botafogo disputando il Mondiale per Club, l'altro cerca nuova sistemazione col Rapid Vienna possibile nuova meta: Joaquin Correa e Marko Arnautovic, dopo alcune stagioni tra pochi alti e molti bassi, non sono più dei giocatori dell'Inter. Il loro contratto col club nerazzurro scade ufficialmente oggi, per due addii che secondo i dati di Calcio e Finanza porteranno un discreto effetto nel bilancio di Viale della Liberazione.

L'Inter, infatti, libererà in totale quasi 25 milioni di euro. Si tratta degli oltre 14,9 milioni sostenuti per Correa, tra stipendio lordo e ammortamento, e degli oltre 9,7 milioni di euro per Arnautovic. Resta da capire cosa farà l’Inter con Raffaele Di Gennaro, anche se il peso dell’estremo difensore sui conti è molto relativo (meno di 300mila euro tra stipendio lordo e ammortamento). Non è stato invece inserito in tabella Eddie Salcedo: l'ex Genoa, pur essendo in scadenza a giugno 2025, ha visto svalutarsi il suo residuo a bilancio nel corso dell’esercizio 2023/24.