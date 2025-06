Spunta a sorpresa Marcus Thuram titolare nella formazione scelta da Cristian Chivu per affrontare il Fluminense. Una presenza dal primo minuto inaspettata che l'allenatore dell'Inter commenta così a DAZN prima del fischio d'inizio: "Deve dare il massimo di quello che ha, anche perché è un giocatore importante con una certa esperienza. Mi fa piacere averlo conosciuto in questo periodo, che si è messo a disposizione del gruppo e quindi partirà dall'inizio".

Il caldo non deve essere un alibi, ma è un fattore. Cosa ha detto ai suoi?

"Di essere forti dal punto di vista mentale, che bisogna accettare che si dovrà soffrire, che si andrà in affanno, le gambe non gireranno e la mente si appannerà. Questo è quello che sperimentavo io quando giocavo a queste temperature e bisogna essere mentalmente pronti ad accettare il fatto che anche facendo certi sforzi bisogna sempre aggiungere qualcosa in più".

Ha visto qualche dettaglio in più del Fluminense?

"In che senso?".

Da un punto di vista di analisi nelle ultime ore...

"È una squadra forte, l'abbiamo analizzata. Ma l'importante è ciò che facciamo noi, come ci caliamo nella partita, capire i momenti ed essere sempre all'altezza di aggiustare qualcosa quando serve".