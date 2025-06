Su Tuttosport tiene ancora banco la situazione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, come si legge, è tornato in Turchia dopo l'infortunio che ne ha compromesso la presenza al Mondiale per club. Il giocatore, però, non ha mai chiesto la cessione, anche se la mancanza di smentite agevole il correre delle voci.

Un anno fa fu proprio il giocatore a ribadire la volontà di rimanere all'Inter. Stavolta tutto tace e questo fa pensare che possa essere l'estate buona per dirsi addio. Il club risparmierebbe quasi 26 milioni di euro, visto l'ingaggio da 6,5 milioni netti del centrocampista. Resta però molta distanza tra i 15 milioni che il Galatasaray vorrebbe mettere sul piatto per il cartellino (insieme a 10 di ingaggio) e i 25-30 che servirebbero per convincere l'Inter.