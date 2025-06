Visite domani e poi la firma: anche il Corriere dello Sport conferma i prossimi step per Bonny dopo l'accordo trovato tra Inter e Parma. I nerazzurri pagheranno 23 milioni di base fissa più 3 di bonus secondo il quotidiano romano.

E non si esclude che il francese possa raggiungere i suoi nuovi compagni negli Usa qualora ci fosse il passaggio del turno stasera contro il Fluminense. Con l’arrivo di Bonny l’Inter vede ringiovanire ulteriormente il reparto d’attacco, che già in questa settimane in America aveva visto l’inserimento di Pio Esposito, a sua volta blindato dal club dopo le voci di un possibile nuovo prestito per la prossima stagione. Il francese - si legge - ha solo 21 anni, l’italiano ne ha appena compiuti 20 mentre il tandem dei trascinatori delle ultime stagioni - Lautaro e Thuram - è composto da due 27enni nel pieno della loro carriera.