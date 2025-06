Arrivano buone ma anche cattive notizie per Cristian Chivu in vista della sfida di lunedì sera contro il Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Come riportato da Sportmediaset, la nota positiva arriva da Marcus Thuram, che ha superato l’affaticamento ai flessori accusato contro il Monterrey. L’attaccante francese si è allenato regolarmente seguendo il programma stabilito dallo staff medico nerazzurro e potrebbe essere pronto per tornare titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Resta invece in dubbio la disponibilità di Davide Frattesi, che non dovrebbe essere a disposizione per il match contro i brasiliani. Il centrocampista continua a lavorare a parte e il suo rientro sarà valutato con cautela. A preoccupare è però la situazione di Francesco Pio Esposito, autentico protagonista della vittoria contro il River Plate. Il giovane attaccante si è fermato nell’ultima seduta di allenamento e solo gli esami medici in corso potranno chiarire l’entità dell’infortunio. La sua presenza contro il Fluminense è fortemente a rischio.

Se Esposito non dovesse recuperare, Chivu potrebbe decidere di lanciare subito Thuram dal 1' minuto, oppure valutare l’inserimento in extremis del nuovo acquisto Ange-Yoan Bonny, qualora venisse aggregato al gruppo nelle prossime ore. Una decisione che potrebbe arrivare a ridosso della partita.