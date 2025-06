I club di Serie A potrebbero ricevere una cifra di circa 150-200 milioni di euro da dividere tra tutti i club. Come riporta La Repubblica, infatti, oggi è il giorno in cui dovrebbe chiudersi la causa tra Lega Serie A e le agenzie Img, Mp & Silva e Be4, accusate di aver costituito in cartello per calmierare i prezzi dei diritti tv internazionali tra il 2008 e il 2018.

Se dovessero arrivare oggi, i soldi aiuterebbero a chiudere i bilanci ancora in essere (in chiusura proprio a fine giugno). C'è un ultimo ostacolo perché la transazione potrebbe essere depositata oggi in tribunale, ma secondo una perizia il danno sarebbe molto superiore alla cifra concordata: i club avevano chiesto inizialmente addirittura 3 miliardi di euro. Particolare che potrebbe suggerire di andare a sentenza senza passare da un accordo.