Si interrompe in modo brusco e sorprendente la Gold Cup del Canada di Tajon Buchanan: la squadra di Jesse Marsch, ridotta in 10 uomini dopo l'espulsione dell'ala Jacob Shaffelburg nei minuti di recupero del primo tempo, ha dovuto abbandonare la competizione ai quartu di finale a causa della sconfitta ai rigori per 6-5 dal Guatemala, numero 106 del ranking FIFA, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Decisivo l'errore del difensore Luc de Fougerolles che colpisce la traversa, mentre José Morales batte Dayne St. Clair, portando il Guatemala in semifinale. È durata 58 minuti la gara di Buchanan, sostituito da Daniel Jebbison.