Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta parla così a DAZN dopo la sconfitta contro il Fluminense, soffermandosi anche sulle parole di Lautaro Martinez: “Questa è l’ultima partita di una stagione logorante che ci ha visti protagonisti, abbiamo fatto più di 20 partite rispetto ad alcuni nostri diretti concorrenti. È evidente che questa squadra affrontata a marzo avrebbe dato risultati diversi, voglio ringraziare tutto lo staff, ho già ringraziato Inzaghi e ringrazio anche Chivu. Adesso è giusto che questo gruppo vada in vacanza, bisogna ricaricare le batterie perché ci aspetta un’altra stagione lunga e difficile in cui ci sarà anche il Mondiale per Nazioni”.

Le parole di Lautaro?

“Sono parole da capitano, ho sottolineato alcune supposizioni e alcune verità, è un concetto che io dico sempre, che quando un giocatore non vuole più stare è giusto che vada. Ad oggi nessuno ha manifestato questa volontà, immagino si riferisse a Calhanoglu con cui ci parleremo e risolveremo nel migliore dei modi. Il suo richiamo trova condivisione nella società, è lo spirito vincente che può portarci lontano”.

Ha percepito un calo di interesse di Calhanoglu?

“Bisogna sempre ringraziarlo per quello che ha fatto, oggi inizia ufficialmente il calciomercato e devono esserci delle prese di posizione forti. Al momento non ci ha manifestato nulla, ma siamo pronti ad ascoltarlo così come altri. Per ora nessuno ha detto di voler andare via, le batterie si sono scaricate, sono state spese delle energie mentali in più che spesso non si è abituati ad avere”.