Nico Paz resta al Como, oggi scade il diritto di recompra del Real Madrid a 9 milioni di euro. Pertanto, per strapparlo ai lariani bisognerà attendere la prossima estate, e in alternativa anche quella successiva come da accordi tra i club. Di conseguenza, in queste ore anche l'Inter si metterà il cuore in pace, perché l'unica possibilità per arrivare al giovane argentino, obiettivo mal celato della società di Viale della Liberazione, sarebbe stato un suo ritorno alle Merengues, anche perché in riva al lago non c'è la minima intenzione di privarsene, se non obbligati dal nero su bianco.

Tutto finito? Non proprio, almeno sulla carta. Perché il Real Madrid, secondo quanto filtra proprio da Como, avrebbe ancora tempo fino al 15 luglio per riscattare il figlio di Pablo e riportarlo alla Casa Blanca. Un diritto concesso dalla FIFA ai partecipanti al Mondiale per Club, che avrebbero potuto posticipare tra il primo e metà luglio le prelazioni previste entro il 30 giugno. Di conseguenza, prima di festeggiare i lariani devono aspettare ancora 15 giorni, gli stessi di speranza per l'Inter.

Questo ovviamente non significa che gli spagnoli eserciteranno questa estate il diritto di recompra per Nico Paz, ancor meno per trattarne la cessione ai nerazzurri, ma semplicemente che prima di mettere un punto definitivo alla questione bisognerà avere un po' di pazienza. E va sottolineato come da Madrid non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale in cui si confermava il mancato riscatto del classe 2005, non a caso la dirigenza comasca si sta muovendo sul mercato per giocatori con quelle caratteristiche, come i già acquistati Martin Baturina e Jesus Rodriguez e altri per cui sono in corso trattative.