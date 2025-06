Dal River Plate al Fluminense. Dai compagni di tante battaglie ai rivali di una vita. Per Lautaro, anche stasera, la sfida non sarà una come tante, come scrive la Gazzetta dello Sport.

In particolare, sarà "pittoresco" affrontare il portiere rivale, un signore distinto a cui Lautaro potrebbe quasi dare del lei: l’eterno Fabio, un mito in tutto il Sudamerica, ha 17 anni in più di Lautaro. A fine settembre ne compirà 45. "Il portiere del Flu non è solo il giocatore più anziano del Mondiale, ma punta a diventare quello con più presenze nella storia di questo gioco. Al momento è secondo, ma sulla corsia di sorpasso: il collega inglese Peter Shilton è in testa con 1387 gare in carriera, lui lo tallona con 1374, di cui oltre 900 nel Cruzeiro, il club della vita lasciato nel 2021. L’unica volta in cui un giovane Lautaro lo ha incrociato era la fase ai gironi della Libertadores 2018 e non andò bene per l’argentino, sconfitto e all’asciutto: Cruzeiro-Racing 2-1. Bizzarro il destino: nell’andata di quel match, al Cilindro di Avellaneda, Martinez aveva fatto tripletta, ma il portiere brasiliano per una volta non era Fabio".