Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura statunitense dell'Inter di Cristian Chivu che si infrange contro il Fluminense, bravo a sbloccarla nei primissimi minuti di partita e a non subire reti per il resto dei novantacinque minuti e rotti: è la squadra brasiliana ad accedere ai quarti di finale. Dopo Carlos Augusto, anche Lautaro Martinez si è fermato a commentare il risultato ottenuto ai microfoni di DAZN: "Sicuramente fa male perché arriviamo da tanti colpi presi. Era l'ultimo obiettivo che avevamo con la poca forza che ci è rimasta, le poche gambe... Ci abbiamo messo il cuore, io per primo, ad ogni allenamento. Mi dispiace tanto, non voglio perdere. Mi dispiace per il gruppo. Però c'è una cosa che voglio dire: qua bisogna volerci stare, capito? Qua stiamo lottando per degli obiettivi quindi il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi sta, chi non vuole deve andare via".

A chi ti riferisci?

"No, in generale. Non farò nomi. Noi siamo qua a fare di tutto, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Quindi da capitano, da capogruppo, poi c'è il mister prima, ma devo dirlo perché io sono così. Sto da un lato o da un altro: voglio lottare per gli obiettivi perché siamo una grande squadra, siamo ritornati in alto e io voglio continuare. Quindi il messaggio è chiaro: chi vuole restare a continuare a lottare per cose importanti deve farlo, se no arrivederci".

Ti riferisci a cose fuori dal campo?

"A tutto in generale".

Da capitano dovrai fare resettare tutti?

"Ma non solo io, perciò dico questo. Perché da soli non si fanno le cose, lottiamo tutti insieme. Sono il primo responsabile responsabile, sono il capogruppo per questo vengo a parlare. Adesso chiedo scusa ai tifosi perché quest'altra sconfitta fa malissimo, prima di tutto a noi perché siamo qua dopo una stagione troppo lunga, ma abbiamo lasciato tutto in campo e siamo arrivati fin qui".

Cosa vuoi dire ai tifosi?

"Lotteremo. Adesso riposiamo perché è stata lunga fisicamente e mentalmente, è stata stancante, dobbiamo recuperare energie e fisico perché abbiamo speso tanto. Poi ricominciamo a lavorare per riportare l'Inter a cose importanti".