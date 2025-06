Protagonista mancato al Mondiale, Hakan Calhanoglu continua invece a esserlo sul fronte mercato. L'ultima uscita in tal senso arriva dal... barbiere del regista turco. "Sta succedendo?", ha scritto sui suoi social a corredo di una fotografia scattata a Istanbul con il centrocampista dell'Inter pubblicata sui social.

Tanto è bastato al popolo del Galatasaray per riprendere vigore dopo le smentite più o meno convinte dei giorni scorsi. In Turchia sono tutti sicuri: Hakan vuole giocare nel Gala. Due giorni fa sono circolate anche delle sue presunte frasi in un colloquio con i dirigenti nerazzurri per andare via. "Frasi – e ricostruzione – che l’Inter ha smentito: Calha non ha chiesto la cessione - specifica la Gazzetta -. Però siamo sempre lì: il suo silenzio fa rumore. Tanto per essere chiari: se fosse proprio tutta un’invenzione – e quindi per sua natura dannosa in primis per lo stesso Hakan – perché allora non prendere posizione?".

Nessuna certezza. Anzi, una c'è ed è il prezzo: 35-40 milioni, niente di meno per dire addio al numero 20. Questa è la posizione dell'Inter, che sarebbe ben felice di tenersi il turco, ma che al contempo non farebbe le barricate in caso di offerta congrua. Qualora fosse separazione, i nerazzurri dovrebbero tornare sul mercato. La pista Rovella pare tramontata, mentre Ederson piace tantissimo ma cosa di più (60). E allora occhio a Nico Paz: con lui, i piani di Chivu per la mediana potrebbero cambiare...