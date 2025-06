Inizia anche per l'Inter la fase a eliminazione diretta nel Mondiale per Club. I nerazzurri, a Charlotte (ore 21 italiane, le 15 locali), dovranno superare il Fluminense ma pure il gran caldo, un clima decisamente più complicato rispetto alle prime tre sfide affrontante sull'altra costa statunitense. E c'è pure l'allerta meteo a causa dei possibili fulmini...

INTER – Chivu continua a perdere i pezzi. Per un Thuram che rientra, infatti, ci sono Frattesi e Pio Esposito che si fermano: il centrocampista definitivamente, tornato in Italia come già altri suoi colleghi; l'attaccante solo per stasera, sperando nel passaggio del turno. Thuram, come detto recuperato, si gioca un posto con Seba Esposito per affiancare Lautaro in attacco. Per il resto, dovrebbero rivedersi in campo gli stessi già partiti dall'inizio con il River Plate. L'unico dubbio riguarda la difesa, dove De Vrij insidia Acerbi.

QUI FLUMINENSE – I brasiliani non sono sembrati troppo brillanti contro il Mamelodi, nello 0-0 della terza giornata del gruppo. Ma attenzione a una squadra organizzata e di qualità. Renato Gaucho recupera Thiago Silva e lo piazza al centro della difesa. Un paio di dubbi: Nonato o Ganso sulla trequarti e Canobbio o Serna alto a sinistra. Attacco sulle spalle del 37enne Cano, mentre tra i pali ci sarà il quasi 45enne Fabio. Occhio ad Arias, 27enne colombiano con passo e fantasia.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Calligaris, De Vrij, Palacios, Re Cecconi, Carlos Augusto, Luis Henrique, Cocchi, Zalewski, Sucic, Berenbruch, Carboni, De Pieri, S. Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Taremi, Bisseck, Calhanoglu, Pavard, Frattesi, P. Esposito.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, René; Martinelli, Hercules; Arias, Nonato, Canobbio; Cano.

Panchina: Eudes, Ignacio, Thiago Santos, Manoel, Fuentes, Guga, Bernal, Lima, Lexcano, Ganso, Soteldo, Lavega, Keno, Baya, Serna, Everaldo.

Allenatore: Renato.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Otavio.

ARBITRO: Barton.

Assistenti: Moran e Pupiro.

Quarto ufficiale: Penso.

Quinto ufficiale: Mayo.

Var: Guzman (Miranda).

