Anche il Qatar entra prepotentemente in scena per l'organizzazione del Mondiale per Club 2029. Il Paese del Golfo Perisco ha espresso interesse a candidarsi per ospitare la seconda edizione della manifestazione fortemente voluta dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino. Lo scrive il quotidiano inglese The Guardian, spiegando che si tratta di un’ipotesi che qualora si concretizzasse comporterebbe lo spostamento del torneo in inverno, come avvenuto per il Mondiale 2022. Il mese di dicembre è quello emerso da discussioni informali come quello più indicato, però l'idea non piace ai campionati europei, inclusa la Premier League, a causa dei pesanti impatti sulla stagione a livello nazionale.

Rappresentanti qatarioti avrebbero avviato colloqui ad alto livello con funzionari della FIFA durante l’edizione attualmente in corso negli Stati Uniti, manifestando il desiderio di organizzare la prossima edizione tra quattro anni. È previsto che per il 2029 venga avviata una procedura ufficiale di candidatura, vista la crescente attenzione nei confronti della manifestazione.