Ospite come di consueto negli studi di DAZN, Hernanes dice la sua sul possibile rientro di Marcus Thuram nell'undici titolare dell'Inter questa sera contro il Fluminense, complice anche il problema fisico che lascia ai box Francesco Pio Esposito: "Dicevo ieri che mi dispiaceva di più non ci fosse Esposito, perché non lo so in quale condizione sia Thuram. Per lui non è stata una una bella stagione, ma nell'arco della carriera di un giocatore sono annate che possono capitare. Ci sono delle situazioni in cui uno si infortuna di più e non riesce a trovare la continuità e questo non è buono".

Oltre al baby Esposito, l'Inter ringiovanisce l'attacco con Ange-Yoan Bonny. E il Profeta appriva: "Direi che l'Inter fa bene a puntare sui giovani come ho detto già qui mille volte, in Italia mancano giocatori importanti che giocano nelle squadre importanti italiane, che devono essere tra le migliori al mondo come è sempre stato. Abbiamo bisogno di rivoluzione sia nell'Inter, ma che nel Milan, nella Juve e nelle squadre più importanti".

