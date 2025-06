Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu è intervenuto anche ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia del match contro il Fluminense: “C’è tanta voglia per passare il turno così come c’è stata anche nella fase a gironi, abbiamo messo del nostro e cercare di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi, ecco. Vogliamo passare il turno o almeno fare di tutto per andare avanti”.

Pio Esposito e Thuram?

“Thuram è migliorato e si è allenato col gruppo, mi ha fatto piacere vederlo sorridere. Purtroppo Pio non ci sarà per la partita domani, ha avuto un fastidio al flessore e abbiamo preferito gestirlo”.

Sarà una partita simile a quella contro il River?

“Più o meno simile, sì. Ci aspettiamo una partita dove bisogna essere pronti a far tutto, essere pronti a accettare a volte anche il palleggio, a pareggiare anche la loro intensità, i duelli che hanno una certa intensità, così come lo era il River. Anche loro sono arrivati tra le prime sedici, hanno l'ambizione di passare il turno, è una squadra con esperienza, con qualità e anche con intensità”.

Quanto le dispiace non aver avuto Frattesi?

"Mi dispiace un sacco perché il ragazzo si è messo subito a disposizione, ha provato di tutto per rientrarci, sembrava che le cose andassero nella maniera giusta per il suo rientro col gruppo, purtroppo ha avuto ancora fastidio. Di andare a fare qualche accertamento in più e di curarsi al meglio perché qua era inutile stare a aspettare a vedere cosa poteva succedere".

Quanto sarebbe importante andare avanti in questo Mondiale?

“Ci siamo calati subito in quella che è la realtà di questa competizione, di questo torneo. Abbiamo accettato il fatto che, nonostante sia fine stagione, bisogna fare dei sforzi importanti e abbiamo questa voglia e questa ambizione per andare avanti”, ha concluso.