La situazione relativa ad Hakan Calhanoglu è molto più complessa di quanto possa sembrare. Specificato che il calciatore ufficialmente non ha chiesto il trasferimento ai dirigenti nerazzurri, c’è anche una corrente interna al Galatasaray che in realtà sta già seguendo altre piste, questo perché i turchi, che difficilmente offriranno una cifra alta per il cartellino del calciatore, sanno comunque perfettamente che l’Inter non regalerà il centrocampista.

Secondo quanto appreso da FcInterNews ci sono due fazioni all’interno del Galatasaray che non hanno la stessa visione su Calha. Una, capeggiata da Ibrahim Hatipoğlu, il vice presidente della squadra, è fortemente interessata al nerazzurro e addirittura vorrebbe pure portare a Istanbul anche a İlkay Gündoğan, per costruire una mediana da sogno. Allo stesso tempo però, l’altro vice presidente, Abdullah Kavukçu, consapevole della difficoltà della possibile trattativa, è già attivo da tempo su altri fronti. Sostenere pubblicamente di volere nel proprio roster un campione non è così complicato, ammettere eventualmente di non poterselo permettere sì. Un qualcosa che la piazza locale – che sogna lo sbarco di Calhanoglu – potrebbe anche non prendere bene dopo le indiscrezioni di queste settimane.

La decisione finale in ogni caso spetterà al Presidente, Dursun Özbek, che, dopo aver parlato con Hakan su facetime, ma ufficialmente non di mercato, ma solo di Nazionale, di fatto può cambiare il destino, in un senso o nell’altro, del capitano della Turchia. Perché un conto è seguire l’attenzione mediatica del momento e cavalcare l’onda, un altro dar vita ad uno dei più ingenti trasferimenti - tra cartellino e ingaggio - della storia del Galatasaray.