La Fiorentina si conferma come uno dei club più attivo sul mercato e continua la ricerca di rinforzi in ogni reparto. A centrocampo il mirino è puntato su Adrian Bernabé (accostato anche all'Inter per l'eventuale post-Calhanoglu), mentre per l'attacco continua a piacere Sebastiano Esposito, destinato all'addio al nerazzurro visto anche il contratto in scadenza tra un anno: secondo La Nazione, il Biscione punta ad incassare almeno 7 milioni di euro dalla sua cessione.

