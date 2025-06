Quest'estate la Supercoppa Europea si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare l'appuntamento: "Sono molto orgoglioso di poter ospitare come Italia per la prima volta in partita unica la Supercoppa Uefa - esordisce il numero uno della Federcalcio -. E' motivo di orgoglio farlo proprio qui a Udine. Lo abbiamo fatto convidivendolo, partendo dalla spinta meritoria di una società che da oltre 40 anni investe nel mondo del calcio, lo fa con una discrezione che mette passione e lungimiranza, donando alla propria comunità allargata tutta una serie di opportunità e vantaggi significativi. Mettendo insieme gli impegni istituzionali, dalla città di Udine fino alla UEFA che ringrazio, abbiamo portato qui la Supercoppa".