Oggi è il giorno di Inter-Fluminense, ottavo del Mondiale per Club. Le ultimissime di formazione con Chivu costretto a rinunciare a Pio Esposito, mentre Frattesi torna a casa. L'Inter intanto nel weekend ha chiuso l'affare Bonny con il Parma. Le cifre dell'operazione, le visite mediche e la possibilità di un suo inserimento per il Mondiale per Club.