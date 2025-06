Beppe Marotta, presidente dell’Inter, parla ai microfoni di Sport Mediaset prima dell’inizio della partita contro il Fluminense delineando obiettivi e idee dei nerazzurri per questa fase a eliminazione del Mondiale per Club.

Quanto importante sarebbe anche dal punto di vista del blasone arrivare tra le prime otto?

“Sicuramente è molto importante, perché è una partita secca che ci darebbe l’opportunità di passare il turno, altrimenti si andrebbe a casa. Chiaro che ci teniamo molto a proseguire questa esperienza molto bella e difendere la storia del nostro club”.

Chivu sta cercando di trasmettere il senso di identità ai giocatori.

“La presenza di Chivu non è una novità. Abbiamo fatto una scelta ponderata, si legge di confusione nella decisione ma noi siamo stati decisi, lineari e coraggiosi. Scelta migliore non potevamo farla”.

Conferma che per Bonny è chiusa?

“Siamo ai dettagli, spero si possa concludere entro la giornata americana di oggi e che possa essere a Milano quanto prima per le visite mediche”.

Può arrivare negli Stati Uniti?

“Non so, deve valutare Chivu con la società. Ma non credo, anche se ripeto, questa domanda la faremo dopo la partita di oggi".

Si parla anche di Leoni per la difesa. L’Inter è su questo profilo?

“L’Inter dice che Leoni è un profilo interessantissimo nello scenario calcistico italiano e per il futuro della Nazionale. Siamo davanti ad un talento del suo ruolo, poi c’è un percorso di vita da seguire. È nel nostro taccuino, non lo nascondo; ma non c’è da ipotizzare alcun contatto per una negoziazione concreta”.