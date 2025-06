L'Inter è tornata ad allenarsi in North Carolina dopo un giorno di riposo, incassando notizie positive e negative. Nelle ultime ore si è infatti fermato Francesco Pio Esposito per un piccolo fastidio muscolare che gli ha impedito di allenarsi con il resto dei compagni. "Ha subito fatto un controllo con lo staff medico per capire se si tratti di affaticamento o altro: solo l’esito dell’esame farà capire se potrà o meno esserci domani col Fluminense", sintetizza La Gazzetta dello Sport.

La nota positiva è che all'Atrium Health Performance Park è rientrato finalmente in gruppo Marcus Thuram: il francese ha smaltito l'affaticamento ai flessori e sarà a disposizione per l'appuntamento di domani sera. Ha invece lavorato ancora a parte Davide Frattesi, ma secondo la rosea il centrocampista è teoricamente "recuperabile" per il resto del Mondiale.

